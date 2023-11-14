Израилю предрекли превращение в экспортера нефти после победы над ХАМАС Аналитик Артамонов: Израиль сможет разрабатывать месторождение Левиафан

Фото: Ali Jadallah Apaimages/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Израиль может остаться в Газе после завершения операции против ХАМАС, рассказал NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его мнению, это позволит Тель-Авиву разрабатывать нефтегазовое месторождение Левиафан, превратившись в экспортера углеводородного сырья.

После окончания операции в Газе Израиль может остаться там и фактически контролировать регион. В Газе находится газовое месторождение Левиафан со сказочным запасом углеводородов. Израилю ничего не помешает разрабатывать это месторождение, так что еврейское государство превратится в поставщика газа и нефти для других стран, — заявил Артамонов.

Эксперт назвал неясной позицию Ирана и вооруженной проиранской группировки «Хезболла» в граничащем с Израилем Ливане по конфликту в Газе. Также он отметил, что остальные мусульманские государства региона заняли пассивную позицию по отношению к операции Тель-Авива, кроме Йемена, объявившего войну Израилю.

Израиль хочет поставить под контроль весь сектор Газа. Я думаю, что у Тель-Авива есть военные силы для этого, тем более США его поддерживают. А вот возможности ХАМАС и союзного ему Йемена существенно меньше. Премьер-министр Израиля Нетаньяху обещал нейтрализовать военную угрозу из сектора Газа, и он свое обещание сдержит. ЦАХАЛ будет последовательно зачищать сектор Газа от ХАМАС. Израиль перерисовывает карту Ближнего Востока в своих интересах, — сказал Артамонов.

Палестинская радикальная группировка ХАМАС утратила контроль над сектором Газа, заявил ранее министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, участники движения бегут на юг, а местные жители занялись разграблением баз радикалов. Министр отметил, что за последние дни ЦАХАЛ активизировала действия в подземных туннелях ХАМАС. По его словам, военные наносят значительный урон силам противника, действуя в самом центре Газы.