МИД России сообщил о сложностях при эвакуации граждан из сектора Газа МИД: эвакуация россиян из Газы продолжается в условиях боевых действий

Фото: t.me/mchs_official

Министерство иностранных дел России предпринимает все усилия для эвакуации из сектора Газа обратившихся за помощью граждан, следует из заявления на сайте ведомства. Обстановка остается сложной, россиян выводят через контрольно-пропускной пункт «Рафах» с учетом продолжающихся боевых действий.

Эвакуационные мероприятия продолжаются. Обеспечен выход через КПП «Рафах» (Египет) еще около 100 российских граждан и членов их семей, которые перевезены на автобусах в Каир. Они готовятся к вылету в Москву спецрейсом МЧС России. Обстановка вокруг погранперехода остается крайне сложной: вывод иностранных граждан осуществляется поэтапно с учетом продолжающихся боевых действий и ограниченной пропускной способности КПП, — уведомило министерство.

Российская сторона выражает признательность египетским, израильским, палестинским и катарским партнерам за содействие, добавили в МИД. Благодаря им в РФ уже вернулась первая группа граждан, состоящая из 70 человек.

Ранее сообщалось, что вторая группа россиян в составе 99 человек уже направляется на автобусах в Каир. В их числе 43 ребенка. Оперативный штаб готов к приему соотечественников, им будет оказана вся необходимая помощь, уточнили в МЧС.