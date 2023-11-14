Вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян направляется в Каир МЧС: вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян отправилась в Каир

Фото: Xinhua/Global Look Press

КПП «Рафах»

Вторая группа россиян, перешедшая 13 ноября КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта, выдвинулась на автобусах в Каир, сообщает пресс-служба МЧС России. По ее данным, на родину едут 99 человек.

99 граждан, в том числе 43 ребенка, на автобусах направлены от пункта пропуска «Рафах» в Каир. Оперативный штаб готов к их приему, людям будет оказана вся необходимая помощь, — отмечают в МЧС.

Оперативный штаб МЧС РФ в Каире заявил о готовности к приему россиян. Весь путь до Москвы с ними проведут медики и психологи. Эвакуация организована на фоне противостояния Израиля и палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Впервые выпускать иностранцев через КПП «Рафах» начали 1 ноября.

Первая группа российских граждан в составе 70 человек, эвакуированных из палестинского анклава, прибыла в столицу России на Ил-76 вечером 13 ноября. Их уже выпустили из зоны таможенного контроля. Вернувшихся на родину россиян сопровождают представители МЧС и волонтеры.