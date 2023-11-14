ЦАХАЛ обнаружила подземные ходы ХАМАС под детской больницей в секторе Газа

Фото: t.me/idfofficial

Военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили подземные сооружения ХАМАС под детской больницей «Рантиси» в секторе Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Вход в тоннели располагался рядом с домом высокопоставленного члена группировки, говорится в сообщении. В подвалах была также найдена комната. По данным ЦАХАЛ, там группировка держала похищенных израильтян.

В подвале медицинского учреждения обнаружена комната со свидетельствами того, что в ней содержались похищенные израильтяне, подземные командные штабы ХАМАС и комната со складом вооружения внутри больницы, — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах военный ЦАХАЛ показал сам тоннель с пуленепробиваемой дверью, уходящий вглубь более чем на 20 метров. В самом госпитале была обнаружена амуниция группировки. Кроме того, там нашли взрывчатку, «пояса смертников», РПГ и другое вооружение, «предназначенное для серьезного боя».

Представитель ЦАХАЛ также показал найденные детскую бутылочку, женскую одежду, памперсы и многие другие вещи, предположительно, принадлежащие заложникам. По его словам, видео было снято, чтобы мир увидел, против кого сражается Израиль.

Ранее Армия обороны Израиля также опубликовала снимки из кабинета одного из губернаторов сектора Газа. Военнослужащие сделали фото на фоне герба с перекрещенными саблями.