ЦАХАЛ продолжает публиковать победные снимки из Газы ЦАХАЛ показала фото солдат с израильским флагом из кабинета губернатора в Газе

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает публиковать победные снимки с территории сектора Газа, очередное фото сделано из кабинета одного из губернаторов анклава, пишет военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале. В кадр вошли 11 человек в военной амуниции, которые держат в руках израильский флаг.

Мужчины позируют на фоне герба с перекрещенными саблями. Перед ними стоят запыленные столы с живыми цветами по центру.

Предыдущее фото было сделано в законодательном собрании палестинской организации ХАМАС в Газе. На нем представители ЦАХАЛ со знаменем бригады «Голани» разместились в президиуме и держат развернутыми три флага Израиля. В этом зале до военных действий законодатели палестинского радикального движения проводили заседания.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ обнаружила на территории сектора Газа туннель палестинского движения ХАМАС под мечетью и нанесла по ней удар с воздуха. Авианалет с помощью истребителей и вертолетов проводился по наводке с земли. За 13 ноября было поражено 200 террористических целей, включая объекты по производству оружия и командные центры. В ночь 14 ноября израильтяне уничтожили военный лагерь, где тренировались бойцы ХАМАС.