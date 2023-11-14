ЦАХАЛ заявила об авиаударе по туннелю ХАМАС под мечетью в Газе

Фото: Пресс-служба ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила на территории сектора Газа туннель палестинского движения ХАМАС под мечетью и нанесла по ней удар с воздуха, сообщила пресс-служба израильских военных. Авианалет с помощью истребителей и вертолетов проводился по наводке с земли.

Войска ЦАХАЛ обнаружили шахту террористического туннеля, расположенную в мечети в секторе Газа. <...> Истребители и вертолеты ЦАХАЛ нанесли удар по террористической ячейке, которая запустила противотанковые ракеты в сторону солдат, — говорится в сообщении армии.

В пресс-службе добавили, что за минувший день было поражено 200 террористических целей, включая объекты по производству оружия и командные центры. В ночь на вторник, 14 ноября, израильтяне уничтожили военный лагерь, где тренировались бойцы ХАМАС.

За последние сутки двое израильских военных погибли в ходе наземной операции в секторе Газа. Общее число погибших военнослужащих ЦАХАЛ в анклаве достигло 46.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинская радикальная группировка ХАМАС утратила контроль над сектором Газа. По его словам, участники движения бегут на юг, а местные жители занялись разграблением баз радикалов.