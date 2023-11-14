В ЦАХАЛ сообщили об увеличении числа погибших израильских военных ЦАХАЛ: число погибших с начала операции в Газе израильских военных достигло 46

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

За последние сутки двое израильских военных погибли в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщает газета Times of Israel. По данным издания, общее число погибших в анклаве военнослужащих ЦАХАЛ достигло 46.

Еще двое военных погибли в борьбе с <...> ХАМАС на севере сектора Газа, в результате чего число погибших <...> возросло до 46, — говорится в сообщении.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что пять человек погибли в результате авиаудара ВВС Израиля по лагерю беженцев в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Еще девять местных жителей получили ранения.

7 ноября Армия обороны Израиля уже проводила антитеррористическую операцию в лагере беженцев в Тулькарме. По сообщениям ЦАХАЛ, тогда были разрушены «объекты террористической инфраструктуры». Кроме того, инженерные войска обнаружили ряд фугасов и готовых к использованию взрывных устройств. Также сообщалось об обнаружении оборудования для производства оружия и аресте 28 разыскиваемых лиц, включая активистов ХАМАС.

До этого телеканал Al Hadath сообщил о том, что меньшей мере 31 человек погиб в результате обстрела израильскими военными лагеря для беженцев Джабалия на севере сектора Газа, еще десятки людей получили ранения. Этот лагерь беженцев неоднократно подвергался бомбардировкам со стороны Израиля после эскалации палестино-израильского конфликта.