В ЦАХАЛ признали гибель израильской военнослужащей — заложницы ХАМАС ЦАХАЛ признала гибель израильской военнослужащей Ноа Марциано в секторе Газа

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала гибель 19-летней военнослужащей Ноа Марциано, которая находилась в заложниках у ХАМАС, сообщает пресс-служба ВС страны. Там отметили, что ее семье и родным других заложников будет оказана поддержка.

Наши сердца с семьей Марциано, чья дочь Ноа была жестоко похищена террористической организацией ХАМАС. ЦАХАЛ и все соответствующие органы будут продолжать оказывать поддержку ее семье, а также всем семьям заложников и пропавших без вести лиц, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за последние сутки двое израильских военных погибли в ходе наземной операции в секторе Газа. При этом общее число погибших в анклаве военнослужащих ЦАХАЛ достигло 46.

До этого советник премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман заявил, что потери Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) составляют 349 человек с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. По его словам, израильские военные действуют осторожно, но решительно.

Ветеран военной разведки Герой России Рустем Клупов заявил, что последствиями наземной операции Израиля в секторе Газа могут стать огромные потери ЦАХАЛ. Эксперт назвал задачу взять под контроль палестинский анклав очень сложной для Израиля, к тому же отягощенной фактором в виде не до конца изученных многочисленных подземных коммуникаций ХАМАС.