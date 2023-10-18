Разведчик предупредил ЦАХАЛ об огромных потерях в Газе Разведчик Клупов: наземная операция обернется для ЦАХАЛ огромными потерями

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Последствиями наземной операции Израиля в секторе Газа могут стать огромные потери ЦАХАЛ, заявил в беседе с ИА SM.News ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов. Он назвал задачу взять под контроль сектор Газа очень сложной для Израиля.

Сейчас они сильны тем, что дистанционно рушат дома. Будет ли их пехота так же сильна в контактных боях при зачистке этих земель? И дойдут ли они до этого, пойдут ли они на это? Потому что это чревато огромными потерями, — подчеркнул ветеран.

Клупов подверг жесткой критике израильские ракетные удары по гражданским объектам в секторе Газа, так как эти атаки сопряжены с гибелью мирных людей. Также эксперт высказал мнение, что, даже если ЦАХАЛ будет брать сектор Газа не в виде многоэтажной застройки, а в виде руин, израильским военным предстоит на себе проверить достоверность информации о многочисленных подземных коммуникациях, созданных ХАМАС.

Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер высказал мнение, что в случае начала наземной операции в секторе Газа израильскую армию ждет полное уничтожение. Эксперт считает, что бойцы ХАМАС активно провоцируют Израиль, заманивая его в «смертельную ловушку».