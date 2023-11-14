Турция обвинила Нетаньяху в геноциде в Газе и подала иск в МУС

Фото: Kobi Gideon/Israeli Gpo/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху (в центре)

Адвокаты правящей в Турции пропрезидентской Партии справедливости и развития подали иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС) по обвинению в геноциде в секторе Газа, сообщил юрист Метин Кюлюнк в соцсети X (Twitter). Защитник добавил, что обращение в гаагский суд было сделано через Министерство юстиции Турции, которое уполномочено направить документ по адресу.

Сегодня, представляя совесть граждан Турецкой Республики, мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера XXI века израильского премьер-министра Нетаньяху, который должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности, — написал он.

В качестве доказательства Кюлюнк опубликовал первую страницу иска и уточнил, что над документом работали несколько его коллег. Он добавил, что обращение в МУС изложено всего на 23 страницах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 ноября на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств заявил, что Израиль ведет себя «как капризный ребенок Запада» и должен возместить причиненный анклаву ущерб. Он призвал ОИС создать фонд для восстановления сектора Газа и заявил, что Анкара готова оказать любую поддержку этому начинанию.

Ранее в ноябре МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда Серхио Годинеса. Он является одним из трех судей организации, причастных к выдаче ордера на арест российского президента Владимира Путина.