Выдавшего ордер на арест Путина судью МУС объявили в розыск МВД РФ объявило в розыск выдавшего ордер на арест Путина судью МУС Годинеса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес объявлен в розыск по уголовной статье, указано на сайте базы розыска МВД России. Гординес известен тем, что выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Годинес Сeрхио Херардо Угaльде. Разыскивается по статье УК, — отметили представители ведомства.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию». Страны, принявшие так называемый Римский статут — устав МУС, должны выдавать суду граждан, в отношении которых был выписан ордер на арест.

После этого Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой назвала президента РФ Владимира Путина диктатором, а Россию «де-факто диктатурой». Авторы документа подчеркнули, что российский лидер слишком долго находится у власти, из-за чего он овладел «подавляющим господством», при этом в стране отсутствуют сильный парламент и независимые суды. Также авторы документа заявили, что нахождение Путина у власти в России после 2024 года будет нелегитимно, поскольку поправки, позволяющие обнулить предыдущие сроки правления, были приняты в период его президентства в 2020 году.