ПАСЕ признала Россию диктатурой ПАСЕ приняла резолюцию, в которой назвала Россию диктатурой

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой назвала президента РФ Владимира Путина диктатором, а Россию «де-факто диктатурой», заявление было опубликовано на сайте организации. Авторы документа подчеркнули, что российский лидер слишком долго находится у власти, из-за чего он овладел «подавляющим господством», при этом в стране отсутствуют сильный парламент и независимые суды.

Подавляющая власть президента, возникшая в результате чрезвычайно длительного пребывания у власти в сочетании с отсутствием каких-либо сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные средства массовой информации и активное гражданское общество, превратила РФ в де-факто диктатуру, — говорится в тексте резолюции.

Также авторы документа заявили, что нахождение Путина у власти в России после 2024 года будет нелегитимно, поскольку поправки, позволяющие обнулить предыдущие сроки правления, были приняты в период его президентства в 2020 году. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам заявил о своей поддержке международного уголовного трибунала над Путиным и другими гражданами, ответственными за присоединение Крыма к России, проведение военных действий в Донбассе и крушение малайзийского Boeing MH17.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию». Страны, принявшие так называемый Римский статут — устав МУС, должны выдавать суду граждан, в отношении которых был выписан ордер на арест.