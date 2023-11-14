Второй спецборт с эвакуированным из Газы россиянами вылетел из Египта

Фото: t.me/mchs_official

Специальный борт МЧС России со второй группой эвакуированных из сектора Газа россиян вылетел из Египта, сообщила пресс-служба ведомства. На борту находятся 98 граждан РФ.

Борт МЧС России вылетел со второй группой из 98 эвакуированных российских граждан из Арабской Республики Египет, — уточнили в МЧС.

Первый самолет МЧС с 70 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву 13 ноября. Борт успешно приземлился в аэропорту Домодедово. Во время перелета гражданам сопутствовали психологи и медики. Также вернувшихся на родину россиян сопровождали представители МЧС и волонтеры. Один из пассажиров сообщил, что полет прошел хорошо.

Ранее заместитель главы ведомства Алексей Серко сообщил, что МЧС РФ планирует в течение недели доставить всех россиян на территорию страны из сектора Газа. Он выразил надежду, что граждане России будут возвращаться на родину каждый день.

Серко уточнил, что в аэропорту египетской столицы находятся еще два российских самолета. Их будет столько, сколько потребуется для эвакуации всех россиян, «чтобы никого не задерживать», подчеркнул замглавы. По его словам, 13 ноября через КПП с Египтом вышли из сектора Газа 99 россиян, в том числе 43 ребенка.