Иракский политолог рассказал, что «Катаиб Хезболлу» сделают с Цурковой Политолог Муса: похищенную россиянку Цуркову используют как элемент торга

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Елизавета Цуркова

Члены проиранской группировки из Ирака «Катаиб Хезболла» не будут убивать похищенную россиянку Елизавету Цуркову, а используют ее в будущих переговорах по обмену заключенными с Израилем, заявил NEWS.ru иракский политолог, основатель информационного портала «Голос арабов» Ибрагим Муса. По его словам, россиянка особенно ценна для Ирана и его организаций, если учесть нынешнюю военно-политическую обстановку вокруг сектора Газа.

Убивать Цуркову никто и не собирается, она ценный предмет торга. Скорее всего, она часть иранского плана по обмену. Вероятно, иранские власти намерены произвести обмен с Израилем на наиболее интересных Тегерану палестинских заключенных, томящихся в израильских тюрьмах, — рассказал Муса.

Политолог пояснил, что «Катаиб Хезболла», как правило, казнит только шпионов и осведомителей США и Израиля непосредственно иракского происхождения.

Ранее иракский телеканал Al Rabiaa обнародовал видеозапись, на которой впервые с момента похищения показана Елизавета Цуркова. На кадрах женщина признается в подрывной работе на спецслужбы Израиля и США. По ее словам, она работала в Сирии с целью построения связей между Израилем и демократическими силами Арабской Республики.

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