Врач из Ростова-на-Дону оказалась в заложниках у ХАМАС Ростовская еврейская община: уроженка города находится в плену у ХАМАС

Уроженка Ростова-на-Дону по имени Ирина Татти находится в заложниках у ХАМАС, сообщил РИА Новости председатель региональной еврейской общины Михаил Потапов. По его словам, она попала в плен вместе с дочерью и внуком, ее зять погиб. Татти является врачом, она переехала в Израиль четыре года назад.

Татти Ирина... была наша прихожанка много лет. Работала в Ростове, у нее уникальная специализация, она была детский врач-фтизиатр, принимала деток в поликлиниках, она диагностировала и лечила туберкулез, — сообщил другой член общины.

Татти решила поехать в Израиль, потому что там жила ее дочь. Несмотря на переезд, она поддерживала связь с общиной и своими друзьями. По словам Потапова, женщина попала в плен 7 октября. В этот же день погиб ее зять.

Ранее представитель палестинского движения ХАМАС заявил, что группировка готова пойти на «полный компромисс» в вопросе обмена пленными. Речь идет как о военнослужащих, так и о гражданских лицах, уточнил он. ХАМАС хочет, чтобы люди вернулись домой. Того же он желает своим гражданам, находящимся в тюрьмах Израиля. Телеканал NBC News, который брал интервью у представителя движения, отметил, что Израиль вряд ли пойдет на подобный шаг.