ХАМАС заявило о готовности пойти на «полный компромисс» по обмену пленными

Палестинское движение ХАМАС готово пойти на «полный компромисс» в вопросе обмена пленными с Израилем, заявил представитель группировки Гази Хамад в интервью телеканалу NBC News. По его словам, речь идет как о военных, так и о гражданских лицах. При этом канал отмечает, что Израиль вряд ли пойдет на такой шаг.

Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой. <...> Кроме того, мы хотим, чтобы наши заключенные сейчас же отправились домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу, к заключению соглашения, чтобы отпустить всех заложников, как военных, так и гражданских лиц, и к освобождению всех узников из центров содержания в Израиле, — сообщил Хамад.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофар заявил, что ХАМАС может отпустить всех иностранных граждан, взятых в заложники. Как уточняла Армия обороны Израиля, группировка удерживает около 230 человек на территории сектора Газа.

Военное крыло ХАМАС тем временем сообщило, что в ходе обстрела Аль-Джабалии в секторе Газа погибли семь заложников. Группировка утверждает, что трое из них являются обладателями иностранных паспортов. При этом не уточняется, о гражданах какой именно страны идет речь.