ХАМАС может отпустить заложников-иностранцев Посол Палестины допустил освобождение взятых в плен бойцами ХАМАС иностранцев

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Движение ХАМАС может отпустить всех иностранных граждан, взятых в заложники, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофар. По его словам, которые приводит ТАСС, посольству пока неизвестно, когда и каким образом это произойдет. Согласно данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в настоящее время ХАМАС удерживает около 230 человек в секторе Газа.

Прошла информация, что ХАМАС, возможно, будет освобождать иностранцев, но мы не знаем, как и когда, — рассказал Нофар.

Точное количество россиян, которые находятся в плену у ХАМАС, неизвестно. По данным издания Ynet, ссылающегося на данные правительства Израиля, бойцы движения могли захватить шестерых граждан России.

Представители палестинского движения ХАМАС ранее публиковали списки иностранных граждан, которые смогут покинуть сектор Газа в ближайшее время. Их будут выпускать через контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе с Египтом. Пограничная охрана анклава пообещала пропустить граждан Японии, Иордании, Индонезии, Финляндии, Австралии, Чехии, Австрии и ряда других стран мира. Палестинцы с двойным гражданством и сотрудники Международного комитета Красного Креста также смогут покинуть территорию Газы.