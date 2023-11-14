Иракское ТВ показало видео с похищенной россиянкой Al Rabiaa выложил видео, где впервые после похищения показана россиянка Цуркова

Фото: newlinesinstitute.org

Елизавета Цуркова

Иракский телеканал Al Rabiaa обнародовал видеозапись, на которой впервые с момента предполагаемого похищения показана Елизавета Цуркова. Ее в Тель-Авиве называли российско-израильской гражданкой, удерживаемой в Ираке. На кадрах женщина признается в подрывной работе на спецслужбы Израиля и США.

На видео Цуркова говорит на иврите. По ее словам, она работала в Сирии с целью построения связей между Израилем и демократическими силами Арабской Республики.

Я туда приехала в 2019 году во время службы в МОССАДе и ЦРУ. После этого я начала работать в Ираке над нормализацией с иракской либеральной оппозицией, — рассказывает женщина.

Она уверяет, что в последние годы ее основной задачей считалось «разжигание вражды с перспективой конфликта между шиитами в Ираке». Цуркова также критикует военные действия Израиля в секторе Газа. Она призывает семьи заложников ХАМАС убедить израильские власти остановить войну, а свою семью просит добиваться ее освобождения.

Ранее председатель региональной еврейской общины Михаил Потапов сообщил, что уроженка Ростова-на-Дону по имени Ирина Татти находится в заложниках у ХАМАС. По его словам, она попала в плен вместе с дочерью и внуком, ее зять погиб. Татти является врачом, она переехала в Израиль четыре года назад.