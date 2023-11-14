Al Mayaden: ЦАХАЛ разбомбила мечеть и вышки связи на юге сектора Газа

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильская армия разбомбила вышки сотовой связи и мечеть в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщил телеканал Al Mayaden. По его данным, под удары ЦАХАЛ попала мечеть ас-Сафа.

Корреспондент Al Mayaden в Газе сообщил, что военные ЦАХАЛ разбомбили башни связи и мечеть ас-Сафа в Хан-Юнисе, к югу от сектора, — говорится в сообщении.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов встретился с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви, с которым обсудил эвакуацию россиян из Газы. В МИД РФ сообщили, что дипломаты также говорили об освобождении удерживаемых движением ХАМАС заложников, среди которых в том числе есть граждане с российскими паспортами.

Ранее глава Минздрава в секторе Газа аль-Габаш сообщил агентству Al Arabiya, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) прекратили работу и покинули анклав по требованию Израиля. БАПОР ранее заявило, что будет вынуждено в течение 48 часов приостановить работу по оказанию помощи в секторе Газа из-за нехватки топлива, доступ к которому затруднен из-за блокады со стороны Израиля.