Две международные организации при ООН покинули сектор Газа Al Arabiya: Ближневосточное агентство ООН и ВОЗ покинули сектор Газа

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Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) покинули территорию сектора Газа, сообщает агентство Al Arabiya со ссылкой на Минздрав палестинского анклава. По его данным, организации сделали это по требованию Израиля.

БАПОР и ВОЗ больше не предоставляют услуги в секторе Газа. <...> Учреждения ООН подчинились Израилю и покинули сектор Газа, — сказал гендиректор Минздрава сектора Газа Мунир аль-Габаш.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинская радикальная группировка ХАМАС утратила контроль над сектором Газа. По его словам, участники движения бегут на юг, а местные жители занялись разграблением баз радикалов.

Министр отметил, что за последние дни ЦАХАЛ активизировала действия в подземных туннелях ХАМАС. По его словам, военные наносят значительный урон силам противника, действуя в самом центре Газы. В свою очередь глава генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герцль Халеви сообщил, что военные разрабатывают комплекс мероприятий для обеспечения безопасности жителей севера страны.

До этого Галант заявил, что Израиль вернет заложников, удерживаемых в Газе, силовыми действиями или достижением соглашения через переговоры. Он отметил, что временные рамки ведущейся в секторе Газа военной операции не ограничены. Она продлится как минимум до освобождения пленников. Министр указал на то, что лишь непрерывное силовое давление на ХАМАС может повлиять на ситуацию.