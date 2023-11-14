США ввели новые санкции против организаций, связанных с ХАМАС

Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Министерство финансов США

Министерство финансов США ввело санкции против физических и юридических лиц, связанных с палестинским движением ХАМАС и группировкой «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщается на сайте ведомства. Ограничения были согласованы с Великобританией. Их целью является защита международной финансовой системы от злоупотреблений со стороны ХАМАС и пособников, говорится в сообщении.

Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело свой третий раунд санкций в отношении физических и юридических лиц, связанных с ХАМАС, после террористических атак ХАМАСА на Израиль 7 октября, — сообщается на сайте.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что Вашингтон продолжит сотрудничать с партнерами, чтобы лишить ХАМАС возможности «совершать свои злодеяния». Действия группировки доказали, что «терроризм не возникает изолированно», добавила глава ведомства.

Вместе с нашими партнерами мы решительно продвигаемся к разрушению финансовой инфраструктуры ХАМАС, отрезаем их от внешнего финансирования и блокируем новые каналы финансирования, — заявила Йеллен.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило о желании США поддерживать конфликт между Израилем и Палестиной. В ведомстве заявили, что Вашингтон будет препятствовать любым инициативам по прекращению огня.