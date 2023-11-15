Белиз разорвал дипотношения с Израилем Белиз разорвал дипотношения с Израилем из-за нарушений гуманитарного права

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Правительство Белиза сообщило о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Причиной такого решения там назвали нарушения Тель-Авивом гуманитарного права в ходе операции в секторе Газа.

Министерство иностранных дел, внешней торговли и иммиграции приняло следующие меры, которые должны вступить в силу немедленно: а) правительство Белиза отзывает свое Соглашение об аккредитации ее превосходительства Эйнат Кранц-Нейгер, назначенного посла Израиля в Белизе; б) вся деятельность, проводимая почетным консульством Израиля в Белизе, и назначение почетного консула приостановлены, — говорится в заявлении.

По мнению правительства Белиза, Израиль нарушает международное гуманитарное право и права жителей Газы с 7 октября, когда была совершена атака участников радикальной палестинской группировки ХАМАС на израильскую территорию, в ходе которой погибли более тысячи израильтян, еще несколько сот человек взяли в заложники, что привело к ответным действиям Тель-Авива. Руководство Белиза также сообщило о неоднократных призывах к Израилю обеспечить прекращение огня в анклаве и предоставить доступ к гуманитарным грузам. Однако руководство страны не прекратило «нарушения международного гуманитарного права и не позволило сотрудникам по оказанию помощи облегчить страдания миллионов жителей Газы», уточняется в заявлении.

Ранее об отзыве своих послов из Израиля для консультаций сообщили Чили, Колумбия и Гондурас. В свою очередь замминистра иностранных дел Боливии Фредди Мамани объявил о решении разорвать дипотношения с Тель-Авивом из-за его «агрессивных» действий в Газе.

При этом президент еврейского государства Ицхак Герцог заявил, что Израиль не прекратит борьбу с палестинским движением ХАМАС до его исчезновения. По его слова, «эксплуатирование страданий» жителей Газы не смогут остановить действия израильских военных. Все, кто намеренно или невольно пытается помешать ЦАХАЛ, подрывают не только «обороноспособность Израиля, но и любую надежду на мир, в котором эти ужасы не смогут случиться», резюмировал политик.