Что за видео с похищенной в Ираке россиянкой Цурковой, кто она такая Иракский телеканал показал видео с похищенной россиянкой Цурковой

Фото: Социальные сети

Иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал первую видеозапись с похищенной в Ираке гражданкой России и Израиля ученым-исследователем Елизаветой Цурковой. Что о ней известно, когда была взята в заложники?

Что известно о похищении Цурковой

В начале июля канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что Цуркова, пропавшая без вести несколько месяцев назад, удерживается проиранской группировкой «Катаиб Хезболла» в Ираке.

«Елизавета Цуркова все еще жива, и Ирак несет ответственность за ее судьбу и безопасность», — говорилось в заявлении.

Там также пояснили, что она отправилась в Ирак по российскому паспорту как ученый, поскольку ей необходимо было защитить докторскую диссертацию и научные исследования от Принстонского университета США.

5 июля газета The Jerusalem Post сообщала, что Цуркова была похищена еще в марте бойцами группировки «Катаиб Хезболла».

«Высокопоставленный израильский дипломатический источник сообщил, что Иерусалим делает „все возможное“ по ряду каналов, чтобы обеспечить ее безопасность и возвращение, и поддерживает связь с семьей Цурковой», — говорилось в публикации.

6 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о похищении гражданки России в Ираке.

«Нет, мы не располагаем такой информацией. Обязательно поинтересуемся в Министерстве иностранных дел. Потому что меры по защите интересов обычно принимаются по линии наших дипломатических ведомств», — подчеркнул Песков.

Что сказала Цуркова на опубликованном видео

Цуркова призналась, что она, являясь агентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и МОССАДа, в 2019 году приехала в Сирию для налаживания связей между Израилем и антиправительственными силами.

«Меня зовут Елизавета Цуркова, я гражданка Израиля, мне 37 лет. <...> Правительство Израиля ничего не делает ради моего освобождения, хотя я сейчас нахожусь в очень непростых условиях. Обращаюсь к моей семье и друзьям с тем, чтобы они постарались добиться моего освобождения в ближайшее время и я могла к ним вернуться», — заявила она.

Она уверяет, что в последние годы ее основной задачей считалось «разжигание вражды с перспективой конфликта между шиитами в Ираке». Цуркова также призвала семьи израильских заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС на территории анклава, «добиваться прекращения вооруженного конфликта, поскольку в нем погибнут их сыновья и дочери».

После публикации видеозаписи сестра Цурковой Эмма в интервью израильской газете Yedioth Ahronoth сказала, что не будет комментировать слова Елизаветы, потому что «она была вынуждена сказать все это».

Семья Цурковой отметила, что видео, очевидно, было снято сравнительно недавно и его появление станет довольно важным шагом на пути к возвращению заложницы домой.

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