Семьи заложников ХАМАС начали марш в Иерусалим Семьи заложников ХАМАС идут в Иерусалим с требованием освободить похищенных

Фото: Israel Fuguemann/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иерусалим, Израиль

Сотни родственников израильских заложников, похищенных ХАМАС 7 октября, а также волонтеры и активисты начали пятидневный марш из Тель-Авива в Иерусалим с требованием к правительству ускорить их освобождение, сообщает РИА Новости. Марш начался днем 14 ноября с площади, которая находится через дорогу от штаба Министерства обороны Израиля.

Участники марша рассчитывают добраться до Иерусалима к 18 ноября, чтобы устроить там акцию протеста у резиденции премьера Биньямина Нетаньяху. По словам родственников заложников, те пребывают в плену уже 39 дней, а время работает против похищенных, поскольку нет конкретных действий властей. Семьи заложников считают, что их освобождение должно стать приоритетом для властей страны. Они хотят знать, как именно людей собираются освобождать.

В Тель-Авиве прежде говорили, что без освобождения всех заложников не возможно прекращение военной операции на территории Газы, на чем настаивало движение ХАМАС. Многотысячные митинги в поддержку семей заложников проходят в центре Тель-Авива каждую субботу.

Ранее сообщалось, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС близки к достижению договоренности об освобождении заложников. В обмен на их свободу ХАМАС требует многодневную паузу в боевых действиях. При этом переговоры могут сорваться.