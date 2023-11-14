СМИ допустили скорое освобождение израильских заложников в Газе CNN: чиновник США заявил о близости Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС близки к достижению договоренности об освобождении заложников, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника высокого ранга. При этом собеседник телеканала не поручился за итоговую успешность переговоров.

По словам источника, в обмен на освобождение заложников ХАМАС требует многодневную паузу в боевых действиях. В то же время чиновник указал, что переговоры могут сорваться.

Ранее представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда заявил, что группировка готова освободить до 70 израильских заложников в обмен на пятидневное перемирие. По его словам, на минувшей неделе через катарских посредников велись переговоры по освобождению израильских женщин и детей, взамен ХАМАС потребовало передать заключенных в тюрьмы Израился 200 детей и 75 женщин Палестины.

До этого власти Египта сообщили правительству Израиля о планах ХАМАС в ближайшие дни освободить заложников, которые были захвачены при нападении на еврейское государство. При этом Тель-Авив отказался от любого прекращения огня в секторе Газа или поставок топлива, пока палестинская группировка не выпустит первую группу пленников.