Прогнулись все, но не моя страна: в РФ выберут лучшую песню о спецоперации Российские звёзды пишут и поют песни, которые становятся гимнами спецоперации на Украине, Донбасса и ЛНР. Лучшую композицию выберет Союз десантников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специальная военная операция на Украине, к которой приковано внимание всего мира, благодаря поддержавшим её российским звёздам получила отражение и в музыке. Какие песни отечественных артистов уж стали гимнами СВО, ДНР, ЛНР, Новороссии, а каким только предстоит увидеть свет — в материале NEWS.ru.

Как рассказал нам поэт Илья Резник, две недели назад он написал реквием «Любимые не умирают», посвящённый погибшим в ходе спецоперации на Украине. По мнению автора, исполнить песню должен только Лев Лещенко. Певец с энтузиазмом отнёсся к этой идее и заверил NEWS.ru, что ждёт момента, когда сможет ознакомиться с материалом.

Месяц назад песню о спецоперации под названием «Письмо» спел под гитару Сергей Галанин. Её запись в своём Telegram-канале выложил телеведущий Артём Шейнин. Галанин поёт от лица бойца, который просит возлюбленную «напиши про любовь, не пиши про печаль, напиши, что я взял Мариуполь».

Заместитель председателя Центрального Правления Союза десантников России (СДР) по патриотическому воспитанию и взаимодействию со СМИ полковник в отставке Михаил Калинкин, написавший в марте песню «Мы вгрызаемся в Мариуполь», сообщил NEWS.ru о проведении СДР конкурса на лучшую песню о спецоперации на Украине. В нём, в частности, участвует российский певец Александр Маршал.

После начала СВО артист записал лирическую песню «Вещий сон», герой которой участвует в боях, не может связаться с женой, но обещает присниться ей, сдержать слово и вернуться домой живым.

Песня о Донбассе со словами «По Дону гуляет, смерть нагоняя, коричневая чума» есть у основателя группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова («За Донбасс»). Рок-музыкант выпустил её еще в 2017 году.

В 2020 году неофициальным гимном ДНР и ЛНР была признана песня «Донбасс за нами», слова которой сочинил председатель клуба авторской песни ДНР Владимир Скобцов. Композиция в исполнении вокалисток Донецкого музыкально-драматического театра им. М. Бровуна Натальи Качуры и Маргариты Лисовиной стала невероятно популярна в самом регионе и в интернете.

На концерте-митинге в Лужниках, состоявшемся 18 марта 2022 года в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией, песню «Донбасс за нами» со словами «Прогнулись все, но не моя страна» совместно с Натальей Качурой исполнила российская певица Виктория Дайнеко.

Ещё одним неофициальным гимном спецоперации считается песня «Мы выживем» в исполнении бывшего солиста группы «Премьер-министр» Марата Чанышева. Клип на неё с фрагментами видео, снятыми военкорами в зоне боевых действий, певец выложил в интернете 9 мая.

С этим видео песня стала хитом в ДНР, ЛНР. Для меня, конечно, приятно, что песня нашла отклик, разошлась, особенно среди ребят из ополчения. Мне постоянно пишут в соцсетях и сами военные, и их жены, мамы, сестры, благодарят за песню, — рассказал NEWS.ru Марат Чанышев.

По словам музыканта, он был в Донецке дважды, когда ещё был жив экс-глава ДНР Александр Захарченко, и выступал с концертами. За что позже попал в базу сайта «Миротворец».

Чанышев признался, что когда ехал в Донецк впервые, то «вообще не понимал, что там происходит». Местные жители, подчеркнул он, «с болью, со слезами рассказали о разрушениях, о том, кто и где погиб».

Особенно потрясла одна бабушка. Она подошла ко мне и сказала: «Увидите Путина — скажите ему, что мы все зубами этих бандеровцев загрызём». И тут я начал понимать, что в одной стране Донбасс с Украиной вместе жить не смогут — настолько велика ненависть местного населения к украинской армии, — поделился певец.

Муж певицы Вики Цыгановой поэт Вадим Цыганов рассказал NEWS.ru, что недавно также написал песню о спецоперации на Украине «Давай, Донбасс». В 2014 году он же вместе со знаменитым сербским композитором Нинославом Адемовичем, работавшим с Гораном Бреговичем и Gipsy Kings, сочинил гимн Новороссии, который исполнила Вика Цыганова.

Это именно гимн Новороссии, потому что нельзя и несправедливо рассматривать территории ДНР, ЛНР отдельно, они исторически наши. Чтобы раковая опухоль не пошла по России, мы сейчас должны победить, — заявил Вадим Цыганов в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что начиная с 2014 года четыре раза был в Донбассе, и заверил, что «у освободителей Донбасса очень сильный дух, у наших бойцов это на генетическом уровне». Поэт выразил уверенность в том, что «мы победим, так как наша страна всегда побеждала вопреки».