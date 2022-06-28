Илья Резник отказался от звания народного артиста Украины

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Илья Резник

Народный артист России, поэт Илья Резник, внесённый в черный список СБУ и базу сайта «Миротворец», в беседе с NEWS.ru заявил об отказе от звания народного артиста Украины и попросил больше не называть его так. Резник объяснил свою позицию тем, что данное звание было присвоено ему в 2013 году законно избранным президентом Украины Виктором Януковичем, а не нынешним лидером страны Владимиром Зеленским. Поэт добавил, что «от такой Украины, какая она сегодня, мне точно никакого звания не нужно».

4 апреля 2012 года, в свой день рождения, я давал огромный пятичасовой концерт во дворце «Украина» (крупнейший концертный зал Киева. — NEWS.ru), на котором присутствовал Виктор Янукович. И именно законно избранный президент Украины присвоил мне на следующий год, в 2013-м, в честь моего юбилея звание народного артиста Украины, — рассказал Илья Резник.

Поэт объяснил: после «фашистского переворота» и смены власти на Украине он стал просить организаторов концертов не объявлять его народным артистом этой страны.

Я стал просить убрать эту информацию (о статусе народного артиста Украины. — NEWS.ru) отовсюду. Да, в «Википедии» написано, что я народный артист Украины. Но от такой Украины, какая она сегодня, мне точно никакого звания не нужно, — отметил Илья Резник.

Ранее поэт Илья Резник сообщил NEWS.ru, что написал реквием «Любимые не умирают», посвящённый памяти погибших в ходе спецоперации на Украине, и предложит спеть эту песню Льву Лещенко. Поэт назвал Лещенко одним из последних настоящих мужчин на российской эстраде.

84-летний Резник планирует презентовать песню о спецоперации во время своего юбилейного концерта в Кремлёвском дворце (ГКД) в апреле 2023 года, но допускает, что выпустит сочинение раньше, так как «время тяжёлое». По словам артиста, «это очень мощная песня», от которой у режиссёра, готовящего концерт поэта в Кремле, «волосы дыбом встали».

Лещенко уже прокомментировал предложение поэта Ильи Резника исполнить его новую песню «Любимые не умирают». Певец признался, что с удовольствием «посмотрит материал», и отметил, что «всё, к чему прикасается Резник, носит оттенок великой поэзии».