Илья Резник: моя финансовая ситуация никогда не улучшится

Российский поэт Илья Резник рассказал в интервью NEWS.ru о своей новой жизни в Ялте, куда переехал вместе с женой Ириной из-за проблем с деньгами и коронавируса. Резник поделился впечатлениями от жизни в Крыму, прокомментировал недавнее решение его многолетнего соавтора, композитора Раймонда Паулса, уйти со сцены, и ответил на вопрос о том, когда сам собирается уйти на пенсию.

«В Латвию меня, конечно, не пустят»

— Раймонд Паулс объявил, что покидает сцену из-за болезни ног. Вас многое связывает, вы дружите, вместе писали песни для Аллы Пугачёвой и многих других звёзд. Сожалеете о его решении?

— Ну, колени у нас у всех в нашем возрасте болят. С Раймондом я созваниваюсь. Дело в том, что на сцене он редко бывает, на концерты он всегда с большим трудом ездит, он не любит вообще ездить. Какие там поездки? Уходит он со сцены, чтобы его не тревожили и не звали на всякие форумы, фестивали. Всё время же звонки, всё время зовут.

Он правильно сделал, потому что он творец в первую очередь, ему надо себя беречь. Сиди и живи до 120 лет и пиши свои гениальные песни, симфонии и мюзиклы. Мы с ним недавно, кстати, записали песню «Ты прости», это монолог от имени врача, который поёт, обращаясь к своей любимой, погибшей от коронавируса.

— Но вы одобряете его решение уйти?

— Это не решение. Ну, сказал он, я тоже такое могу сказать. Моя жена тоже говорит: «Никаких связей с журналистами, мы никуда не ездим полтора года!» Раймонд работает дома. Он может декларировать сейчас, что покидает сцену, но вдруг что-то интересное будет, его уговорят. Или мой юбилей, или Пугачёвой.

— Вы с ним часто общаетесь?

— Нечасто общаемся. Только когда у нас есть работа, тогда пишем и общаемся активно. Мы не видимся, сейчас пандемия. И в Латвию я вообще не ходок. Помните, когда Кобзона, Газманова не пустили туда? Я написал стихи в защиту их. Поэтому, конечно, меня не пустят в Латвию. А у Раймонда такая нейтральная позиция, он никогда не вмешивается в политику, он творческий человек.

— После этих новостей вы ему позвоните?

— По этой ерунде я не буду ему звонить. По какому-то празднику позвоню: день рождения, Новый год. Вот 12 января у него день рождения, обязательно позвоню! А он 4 апреля мне звонит, в мой день рождения. Так вот и общаемся. Главное, чтобы здоровье было.

В этот момент к нашему разговору подключилась супруга поэта, Ирина Романова.

Илья говорит, что незаменимых нет. И вот уходят и уходят великие люди. А замены нет! Остаются блёстки и шоу-бизнес. Пусть Раймонд тоже не ездит на гастроли и пишет великую музыку (...) Вот я спрятала Илью Рахмиэлевича на полтора года, увезла в Крым. Мы привились, вакцинировались и всех призываем вакцинироваться, потому что это единственное, что нас может спасти. От всех выступлений отказываться надо, нельзя идти на компромиссы, — добавила жена Ильи Резника.

«Кверху пузом лежать — это ужасно»

— Раймонд Волдемарович уходит из-за состояния здоровья. А вы как себя чувствуете?

— 85 лет, ну что-то же должно болеть у него. Где вы видели, чтобы в 85 лет люди, как кузнечики, прыгали? Или коленки болят, или сердце. У меня вот болит душа. За страну, за наших детей.

— Вы не собираетесь вслед за Паулсом уйти на заслуженный отдых?

— Поэт до последнего часа своей жизни живёт стихами. У меня новые планы, у меня книга ещё выходит. «Солнечная кошка» — 584 страницы. Это будет энциклопедия для детей. Потому что там и басни мои, и песни мои, и сказки мои.

— Весной вы рассказывали, что были вынуждены съехать из загородного дома в Подмосковье из-за финансовой ситуации. Как сейчас обстоят дела?

— Мы снимали дом в Подмосковье, сейчас арендуем в Ялте, вот и всё. Финансовая ситуация никогда у меня не улучшится, потому что за книги я деньги не получаю. Друзья помогают, есть у меня несколько человек, которым я могу сказать, что чего-то не хватает. У меня же концертов нет, живу на авторские отчисления, но худо-бедно всё равно мы счастливы.

— На фоне пандемии и сложностей с финансами планируете поехать куда-нибудь на отдых?

— Для меня работа — это отдых. Я каждый день пишу стихи. Отдых я терпеть не могу: вот так кверху пузом лежать — это ужасно. Мы в Крыму, это уже, считай, отпуск и счастье.