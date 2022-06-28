«Великая поэзия»: Лещенко ответил на предложение спеть песню о спецоперации Лев Лещенко прокомментировал предложение Ильи Резника исполнить реквием по погибшим в СВО

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Лев Лещенко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с NEWS.ru прокомментировал предложение поэта Ильи Резника исполнить его новую песню «Любимые не умирают» — реквием по бойцам, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Певец признался, что с удовольствием «посмотрит материал», и отметил, что «всё, к чему прикасается Резник, носит оттенок великой поэзии».

Я с удовольствием посмотрю материал. То, что делает Илья, всегда драматургия высокого качества. Всё, к чему он прикасается, носит оттенок великой поэзии, — заявил Лев Лещенко.

Ранее поэт Илья Резник сообщил NEWS.ru, что предложит исполнителю песни «День Победы» Льву Лещенко спеть реквием «Любимые не умирают», посвящённый памяти бойцов, погибших в ходе спецоперации на Украине. Поэт назвал Лещенко одним из последних настоящих мужчин на российской эстраде.

84-летний Резник планирует презентовать песню о спецоперации во время своего юбилейного концерта в Кремлёвском дворце (ГКД) в апреле 2023 года, но допускает, что выпустит сочинение раньше, так как «время горячее». По словам артиста, «это очень мощная песня», от которой у режиссёра, готовящего концерт поэта в Кремле, «волосы дыбом встали».