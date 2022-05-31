«Девочка прошла через ад»: Лещенко одобрил возвращение МакSим на сцену Лев Лещенко поддержал решение певицы МакSим вернуться на сцену после болезни

Певица МакSим выступает на финале кубка России по футболу / Фото Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил NEWS.ru, что поддерживает решение МакSим о возвращении на сцену. Свой первый после болезни сольный концерт «Спасибо» певица даст 17 июня на ВДНХ. Говоря о МакSим, Лещенко отметил, что «девочка прошла через ад и зрители соскучились по ней».

Лев Лещенко рассказал, что вместе с МакSим присутствовал на финале Кубка России в «Лужниках» 29 мая. Он отметил трогательность момента, когда певица после победы «Спартака» босиком выбежала на поле в летнем платье и с игроками и болельщиками исполнила свой хит «Знаешь ли ты», который считается неофициальным гимном команды.

По словам Лещенко, он видел в глазах МакSим слёзы и «сам с трудом сдержал их, зная, через какой ад недавно прошла эта славная девочка».

У МакSим есть собственная индивидуальность и искренняя манера исполнения, её творчество идёт вразрез с нашим эпатажным шоу-бизнесом. Признаюсь, что даже я, далёкий от молодежной музыки, знаю некоторые песни МакSим, — заявил Лев Лещенко.

Решение певицы о возвращении на сцену Лев Лещенко назвал замечательной новостью. Он выразил уверенность, что концерты певицы после выздоровления пройдут с успехом, поскольку «любовь МакSим к зрителям взаимна, они соскучились друг по другу».

Российская певица МакSим была экстренно госпитализирована прямо с концерта, посвящённого Дню России, 12 июня 2021 в Казани. Её транспортировали в московскую больницу, где исполнительница провела больше месяца в состоянии искусственной комы. Врачам удалось вернуть певицу к жизни, она прошла длительный курс реабилитации.

Ранее МакSим поделилась эмоциями от выступления на финале Кубка России по футболу. Артистка отметила энергетику, царившую на стадионе, и призналась, что «чувствовала себя настоящей женщиной, выступая босиком перед „Спартаком“ и десятками тысяч фанатов». По словам певицы, ей «не было холодно петь босиком и в лёгком платье, так как было очень тепло от той энергетики, которая царила на стадионе».

24 июня певица МакSим станет хедлайнером фестиваля «Уральска ночь музыки» в Екатеринбурге, а 23-24 июля примет участие в фестивале VK Fest, который пройдёт в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.