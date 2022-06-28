«Только Лёва»: Резник раскрыл, кто споёт песню о спецоперации на Украине Поэт Илья Резник предложит Льву Лещенко спеть песню о спецоперации на Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лев Лещенко

Поэт Илья Резник предложит народному артисту РСФСР, исполнителю песни «День Победы» Льву Лещенко спеть свой новый реквием «Любимые не умирают», посвящённый памяти погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru. Поэт назвал Лещенко одним из последних настоящих мужчин на российской эстраде.

Ещё есть Александр Розенбаум, Саша Маршал, Сергей Куприк, Серёжа Волчков, Коленька Расторгуев. И, в принципе, всё. Про остальных говорить не буду. Но Лев Лещенко — певец на многие времена. Легенда. В моих планах подарить песню «Любимые не умирают» Лёвушке Лещенко. Только Лёва [достоин спеть её]. У нас же мужчин на эстраде уже всё... Бог знает, что за исполнители. По пальцам пересчитать. Он ещё не знает о моём предложении, расскажу ему о песне, когда напишем аранжировку и пошлём ему демовариант, — рассказал Илья Резник.

Поэт отметил, что тексты его песен «Служить России», «Товарищи по оружию», «Наша армия» вошли в сборник композиций о Донбассе, который выпускает издательство «Вече».

Так что я участвую в поддержке [спецоперации] и хочу обратиться к нашим воинам. Дорогие мои, любимые, держитесь, защищая нашу Родину! Вы спасаете нашу страну от гибели. Вы держите оборону, стоите как гранит перед нашими рубежами. Я каждый день смотрю сводки, слежу за передвижением наших войск. Мы продвигаемся трудно, но вперёд. Вы мои товарищи по оружию, потому что я житель блокадного Ленинграда. Россия за вами. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Храни вас всех Господь, — подчеркнул артист.

Ранее поэт Илья Резник сообщил NEWS.ru, что планирует презентовать песню во время своего юбилейного концерта в Кремлёвском дворце (ГКД) в апреле 2023 года, но допускает, что выпустит сочинение раньше, так как «время горячее». По словам артиста, «это очень мощная песня», от которой у режиссёра, готовящего концерт поэта в Кремле, «волосы дыбом встали».