«Волосы дыбом встали»: Резник написал песню о спецоперации на Украине Поэт Илья Резник написал реквием «Любимые не умирают» по погибшим в спецоперации

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Илья Резник

Народный артист России, поэт Илья Резник сообщил NEWS.ru, что сочинил песню о спецоперации на Украине. Композиция получила название «Любимые не умирают», она написана в форме реквиема по погибшим. 84-летний Резник планирует презентовать песню во время своего юбилейного концерта в Кремлёвском дворце (ГКД) в апреле 2023 года, но допускает, что выпустит сочинение раньше, так как «время тяжёлое». По словам артиста, «это очень мощная песня», от которой у режиссёра, готовящего концерт Резника в Кремле, «волосы дыбом встали».

Две недели назад я написал песню-реквием по нашим погибшим воинам и по всем мирным жителям, которые умерли от рук фашистов. Могу вам по секрету сказать название — «Любимые не умирают». Севастопольский композитор Александр Батрак, который работает в ансамбле ЧФ РФ, уже написал на мои стихи музыку, теперь работает над аранжировкой, — рассказал Илья Резник.

Поэт планирует, что песня прозвучит на его юбилейном концерте в следующем году (4 апреля 2023 года Резнику исполнится 85 лет) со сцены Государственного Кремлёвского дворца. Он допустил, что может выпустить реквием раньше, так как «время тяжёлое, а эта песня очень актуальная».

Как пояснил поэт, «Любимые не умирают» — песня «в память о наших любимых, дорогих людях, которые ушли, но живы в наших сердцах».

Цитировать текст пока не буду, но могу сказать, что это песня в память о наших любимых, дорогих людях, которые ушли, но живы в наших сердцах. Это очень мощная песня. Я вчера прочитал первые строки режиссёру, готовящему концерт в Кремле, и он сказал, что у него волосы дыбом встали, — отметил Илья Резник.

Ранее жена Резника Ирина заявила, что певица София Ротару желает победы «националистам и бойцам ВСУ». Она считает, что исполнительница спонсировала боевиков, зарабатывая на гастролях в России.

Супруга поэта также обвинила Филиппа Киркорова в том, что он специально распустил слух о своём уходе со сцены, чтобы не высказываться по поводу событий на Украине. Также Резник осудила и Николая Баскова, который прождал несколько дней, чтобы «сориентироваться». Он поддержал операцию на Украине и его «записали в герои», посетовала она.