«Это наш звездный час»: Цыганова высказалась о противостоянии на Украине Певица Цыганова: российские военные понимают, что идет противостояние не с Украиной, а с НАТО

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Вика Цыганова

Певица Вика Цыганова заявила о том, что российские военные хотят вернуться в зону специальной военной операции на Украине. В разговоре с NEWS.ru она подчеркнула, что ими движет чувство «мести за своих» сослуживцев. Цыганова отметила, что они прекрасно понимают, что защищают свою страну от НАТО.

Они прекрасно понимают, что это никакой не конфликт с Украиной, а противостояние со всем НАТО. Я думаю, что это мой звездный час, вообще наш звездный час, как бы страшно это ни звучало, потому что та отрава, в которой мы живем уже 30 лет, просто невыносима, — заявила Цыганова.

Артистка также считает, что Украина никогда не была государством и никогда им не будет. По ее мнению, каждый небольшой отделенный «осколок» Российской империи будет рано или поздно приходить к фашизму.

Ранее Цыганова сообщила в беседе с NEWS.ru, что не верит в искренность народного артиста России Николая Баскова, который, по ее мнению, «вдруг стал патриотом». Так исполнительница прокомментировала заявления певца о поддержке спецоперации РФ на Украине.

Цыганова отметила, что «Донбасс стал лакмусовой бумажкой» и некоторые деятели культуры «просто переобулись».