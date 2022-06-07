Маршал рассказал о потери памяти Носковым

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Александр Маршал

Российский певец Александр Маршал рассказал «АиФ» о состоянии здоровья его коллеги по сцене Николая Носкова, перенесшего инсульт. По словам артиста, у него частично пропала память.

У Коли непростая ситуация. Мы с Лешей Беловым были у него в гостях, когда он только выписался из больницы после инсульта. Сидели, вспоминали, смеялись. Он помнит то, что происходило давным-давно, а ближайшие события нет, — рассказал Маршал.

Стоит отметить, что в 2017 году Носков перенес ишемический инсульт, который привел его к частичной потери речи и нарушению работы двигательного аппарата.

Тем не менее, в 2022 году Маршал рассказал о том, что его бывший коллега по группе «Парк Горького» возобновил творческую деятельность и занялся спортом.

Ранее Александр Маршал раскрыл размер своей пенсии. По его словам, он получает 12 тысяч рублей и не может претендовать на надбавки, поскольку проживает не в Москве.