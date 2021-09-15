Дайнеко не смогла ответить на вопрос о принадлежности Крыма

Певица и кандидат в депутаты Госдумы от партии «Зелёная альтернатива» Виктория Дайнеко в эфире Первого канала не смогла ответить на вопрос о принадлежности Крыма. Певица заявила, что России следует решить вопрос с Украиной мирным путём: «объединиться и подружиться».

Этот вопрос очень важен для каждого. Россия и Украина всегда были ближайшими соседями и никогда не делили территории, и никогда не было вопроса «Чей Крым? Он наш или не наш?», — сказала Дайнеко.

Певица заявила, что в случае примирения двух стран вопрос «чей Крым» возникать не будет, поскольку полуостров «исторически всегда был на той территории, где он находится сейчас».

Поэтому я считаю, что если мы наконец-то найдём общий знаменатель и наладим все наши взаимоотношения, этот вопрос больше не будет возникать и будет совершенно понятен каждому, — заключила она.

Певица известна россиянам по участию в телепроекте «Фабрика звёзд — 5». Этой осенью Дайнеко вошла в первую пятёрку списка «Зелёной альтернативы» и стала главной медийной персоной в её составе. Несмотря на «хейт», о котором исполнительница рассказывала ранее, настрой у артистки остаётся боевым.

Ранее Дайнеко, Анатолий Вассерман и Сергей Зверев поделились в беседе с NEWS.ru своей историей, связанной с выборами в Госдуму (ГД) VIII созыва.