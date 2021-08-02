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Виктория Дайнеко зарегистрировалась на выборы в Госдуму

15:49, 02 августа 2021
Виктория Дайнеко зарегистрировалась на выборы в Госдуму victoriadaineko/instagram.com Фото: Виктория Дайнеко
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Певица Виктория Дайнеко зарегистрировалась на выборы в Госдуму. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, добавив фотографии удостоверения и себя в Центризбиркоме.

Очень волнительный день в ЦИК, — подписала пост Дайнеко.

В случае избрания депутатом Виктория Дайнеко займётся защитой прав животных. Певица идёт в парламент от партии «Зелёная альтернатива». Как сообщалось, на предстоящих выборах в Госдуму она заменит шоумена Славу КПСС, с которым партия не смогла договориться.

Накануне российский музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru отреагировал на планы Дайнеко и телеведущей Розы Сябитовой идти в «депутатши». По его словам, от звёзд в Госдуме не может быть никакой пользы, за редким исключением, коим являлся советский и российский эстрадный исполнитель Иосиф Кобзон.

Также музыкальный критик прокомментировал новость о том, что стилист Сергей Зверев за прошлый год заработал 304,9 тысячи рублей (примерно 25 тысяч рублей в месяц). Сведения о доходах Зверева, кандидата в депутаты Госдумы от партии «Зелёные», были опубликованы на сайте ЦИК РФ. Соседов уверен: состояние шоумена гораздо больше.

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