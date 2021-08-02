Певица Виктория Дайнеко зарегистрировалась на выборы в Госдуму. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, добавив фотографии удостоверения и себя в Центризбиркоме.

Очень волнительный день в ЦИК, — подписала пост Дайнеко.

В случае избрания депутатом Виктория Дайнеко займётся защитой прав животных. Певица идёт в парламент от партии «Зелёная альтернатива». Как сообщалось, на предстоящих выборах в Госдуму она заменит шоумена Славу КПСС, с которым партия не смогла договориться.

Накануне российский музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru отреагировал на планы Дайнеко и телеведущей Розы Сябитовой идти в «депутатши». По его словам, от звёзд в Госдуме не может быть никакой пользы, за редким исключением, коим являлся советский и российский эстрадный исполнитель Иосиф Кобзон.