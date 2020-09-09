Фестиваль Ural Music Night объявил участников

Российский музыкальный фестиваль Ural Music Night обнародовал список участников. Мероприятие пройдёт в Екатеринбурге 18 сентября.
На фестивале выступят группы «Хлеб» и The Hatters, джазовый коллектив Eilenkrig, певица Ёлка и электронный проект Oligarkh,
Среди задач фестиваля — поддержать молодых артистов. Для этого продюсеры создали онлайн-систему, похожую на краудфандинговую платформу.
Как писал NEWS.ru, московский музыкальный фестиваль «Боль» обнародовал список артистов, которые выступят в 2021 году. Мероприятие 2020 года пришлось отменить из-за запретов на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса.
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