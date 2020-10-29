Пульмонолог: сейчас нет лекарств, гарантированно излечивающих от COVID-19

https://static.news.ru/photo/7b2c0f6e-19c0-11eb-851a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов сообщил, что сейчас нет ни одного лекарства или метода, которые гарантированно останавливают COVID-19.

На сегодняшний день с нашей позиции практикующих врачей у нас нет ни одного лекарственного препарата или метода, который мог бы гарантированно остановить SARS-CoV-2, его прогрессирование, его разрушительные действия, — рассказал Аверьянов на онлайн-заседании Научного совета РАН, которое состоялось в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Большинство предлагаемых противовирусных средств, как указано в сопутствующей выступлению пульмонолога презентации, «либо неэффективны, либо влияют лишь на симптомы заболевания».

В настоящее время одобрение Минздрава для лечения от коронавирусной инфекции получили несколько отечественных препаратов. Это «Авифавир», «Коронавир» и «Арепливир». Действующее вещество в них одинаковое — фавипиравир, такое же, как в их японском одноимённом «прародителе». 28 октября в Минздраве заявили, что «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию.

Ранее, как писал NEWS.ru, фармакологи предупредили о возможных неожиданных последствиях от применения медпрепаратов на основе фавипиравира. По их данным, это вещество может привести к неосознанной мышечной активности. Среди «побочек» — внезапная «падучесть», ночные блуждания и внезапный бег.

Впрочем, специалисты сразу предупредили, что причинно-следственная связь пока не изучена, а в Росздравнадзоре изъявили готовность при необходимости внести изменения в инструкции к препаратам «Коронавир» и «Арепливир». Там заверили, что случаев побочных реакций в России пока не было. В схожем ключе высказались и в Минздраве. В ведомстве уточнили, что фавипиравир во время клинических испытаний доказал эффективность в лечении пациентов с коронавирусом.