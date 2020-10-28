Препарат для лечения от COVID «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию

https://static.news.ru/photo/3918ad62-19b6-11eb-a740-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Препарат от COVID-19 «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию. Об этом сообщает Минздрав. Ранее лекарства на основе этого вещества имели временную регистрацию до 1 января 2021 года.

В настоящее время одобрение Минздрава для лечения от коронавирусной инфекции получили несколько отечественных препаратов. Это «Авифавир», «Коронавир» и «Арепливир». Действующее вещество в них одинаковое — фавипиравир, такое же, как в их японском одноимённом «прародителе».

В частности, по «Фавипиравиру», <...> выполнены условия по [постановлению правительства №] 441, и соответственно, <...> [он] получил постоянно действующее регистрационное удостоверение, — сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко на конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий — Фарммедобращение».

По его словам, несколько препаратов были допущены к обращению по ускоренной процедуре, передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, фармакологи предупредили о возможных неожиданных последствиях от применения медпрепаратов на основе фавипиравира. По их данным, это вещество может привести к неосознанной мышечной активности. Среди «побочек» — внезапная «падучесть», ночные блуждания и внезапный бег.

Впрочем, специалисты сразу предупредили, что причинно-следственная связь пока не изучена, а в Росздравнадзоре изъявили готовность при необходимости внести изменения в инструкции к препаратам «Коронавир» и «Арепливир». Там заверили, что случаев побочных реакций в России пока не было. В схожем ключе высказались и в Минздраве. В ведомстве уточнили, что фавипиравир во время клинических испытаний доказал эффективность в лечении пациентов с коронавирусом.