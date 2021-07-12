Некроз и сепсис: врачи назвали четыре опасные пластические операции

Ещё 15–20 лет назад пластические операции в России были привилегией богатых людей, сейчас же под нож хирурга ложатся и представители среднего класса. По данным экспертов Института пластической хирургии, в Москве за последние 10 лет популярность таких хирургических вмешательств выросла почти вдвое. Сегодня существует около 20 разновидностей пластических операций разной степени сложности. Среди них врачи выделяют четыре самые опасные. Они вызывают самое большое количество осложнений, вплоть до некроза тканей. NEWS.ru спросил у врачей, как минимизировать опасные последствия в погоне за стройностью и красотой.

Липосакция

Так называют косметическую операцию по удалению жировых отложений на отдельных участках тела. С помощью неё за пару часов можно уменьшить объём бёдер, избавиться от обвисшего живота и боков. Перспектива заманчивая, но риски тоже большие. Особенно если человек попадает к неопытному врачу.

Самая распространённая ошибка медиков при этой операции — откачать слишком много жира. Иногда на этом настаивает сам пациент, который хочет быстрого результата. Идти на поводу у человека без медицинского образования, конечно, нельзя, сообщил NEWS.ru пластический хирург, основатель клиники Отари Гогиберидзе.

Во время липосакции можно убрать определённое количество жира — обычно это в районе 4–5 литров. В редких случаях, например, если перед нами женщина с большим лишним весом, можно откачать чуть больше. Это допустимо и при точечной липосакции. Но это не должно быть 10–15 литров, как делают некоторые коллеги. Отари Гогиберидзе пластический хирург, основатель клиники пластический хирург, основатель клиники

Иссечение слишком большого количества ткани может обернуться жировой эмболией. Это состояние, при котором в кровеносную систему организма попадают частицы жировой ткани. Они доходят до лёгких и закупоривают сосуды, лишая кровоснабжения один или несколько участков лёгкого. Ухудшается кровоток, появляется гипоксия. Из-за неё человек может даже умереть. Ещё в результате неудачно сделанной липосакции возникают рубцы и неровности на коже. Чтобы этого избежать, доктор Гогиберидзе советует подойти серьёзно к выбору оперирующего врача и клиники. У опытных медиков, работающих в проверенных учреждениях, ошибок почти не бывает.

Абдоминопластика

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Это объёмное оперативное вмешательство для восстановления эстетических пропорций живота. Врачи иссекают избытки кожи и жировых отложений. Часто женщины приходят на эту процедуру после родов, когда не могут восстановиться с помощью тренировок и диет. Абдоминопластика может сочетаться с липосакцией. Обе эти операции лидируют по количеству осложнений. Врач должен учесть много факторов, чтобы вмешательство прошло успешно.

Самым неприятным последствием может быть слишком сильное натяжение кожного лоскута. Тогда происходит ишемия окружающих тканей и некроз. Также в результате операции может возникнуть широкий рубец на животе или бёдрах, — сообщил доктор Отари Гогиберидзе.

Абдоминопластика также может быть губительной для органов пищеварения. Как сообщил в беседе с NEWS.ru пластический хирург доктор медицинских наук Александр Братик, когда происходит размозжение жировой клетчатки, возникает так называемый краш-синдром. Это попадание осколков разрушенных тканей (в том числе клеток жировой клетчатки) в кровоток. Это негативно воздействует на печень и почки. Может вызвать серьёзные сбои в работе этих органов.

Происходит глубокий некроз тканей, ведущий к самоотравлению организма продуктами распада тканей и тяжёлому состоянию пострадавшего. Александр Братик онколог-маммолог, пластический хирург онколог-маммолог, пластический хирург

Блефаропластика нижнего века

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Мешки под глазами, грыжи и тёмные круги появляются у многих с возрастом. Косметика не всегда помогает бороться с этими дефектами. Поэтому люди прибегают к пластической операции «блефаропластика нижнего века».

Вмешательство это довольно короткое. Доктор рассекает кожу примерно на два миллиметра ниже линии роста ресниц, после чего перераспределяет или удаляет жир из грыжи, а также удаляет лишнюю часть кожи. После этого накладывается шов. Во время операции молодые хирурги иногда совершают фатальную ошибку.

Есть латеральные ветви сосудов, которые проходят под глазами. При их повреждении происходит кровотечение за глазницу. Это называется ретробульбарное кровоизлияние. Если в течение двух часов его не остановить и не ликвидировать гематому, то происходит сдавление зрительного нерва. Это может привести к полной потере зрения, — отметил Отари Гогиберидзе.

Также случайно повредить ткани можно во время ринопластики — исправления врождённых или приобретённых деформаций носа. При работе с костной частью носовой перегородки даже у опытных хирургов бывают ошибки. Самая распространённая — повреждение решётчатой кости (непарная кость мозгового отдела черепа человека, отделяет носовую полость от полости черепа). Вместо красивого носа человек получает серьёзную травму. Восстановление после неё бывает долгим.

Увеличение ягодиц с помощью имплантов

В последние лет 10 вошли в моду пышные бёдра. Не последнюю роль в этом сыграла американская актриса и модель Ким Кардашьян. Она утвердила новые стандарты красоты. Женщины, которых природа не наделила формами, стали ложиться под нож хирурга. Глютеопластика — так называется операция, направленная на изменение формы и размера ягодиц, коррекцию их асимметрии. Иногда, чтобы решить косметическую проблему, врачи используют собственный жир пациентки. Но чаще применяют силиконовые импланты.

Такая операция считается одной из самых сложных и опасных. Как рассказала управляющий директор Института пластической хирургии в Москве Ксения Дельник, после вмешательства пациенток ожидает долгий реабилитационный период. Около трёх недель им нужно обращаться со своим телом как с хрустальной вазой. Нельзя сидеть, противопоказаны резкие движения. Любое движение имплантата может привести к развитию инфекции и заражению крови. У пациенток иногда возникает лимфорея. Это скопление тканевой жидкости в подкожной клетчатке. Происходит просачивание плазмы крови, и развивается вызванное повреждёнными клетками воспаление. Операции по увеличению груди не имеют таких последствий, потому что мышца там слабее. Таз же анатомически плохо приспособлен для нахождения имплантов. Чтобы избежать последствий, необходимо очень строго соблюдать рекомендации врачей, добавила Дельник.

Недовольство операциями случается и если свою работу хирург выполнил идеально и негативных последствий не было, сообщает Александр Братик. Часть пациентов страдают психическим расстройством, которое называется дисморфофобией. Это конфликт между внешностью человека и его образом в душе. В таком пациенте изначально заложены неудовлетворённость, неприятие собственной внешности. Эту психическую болезнь необходимо лечить у психиатра. Пластическая хирургия здесь бессильна.