Эксперты назвали «цену молодости» матери Николая Баскова

На фестивале «Новая волна» российский эстрадный певец Николай Басков появился в сопровождении своей 66-летней матери, которая поразила общественность своим невероятно свежим и молодым видом. Эксперты, косметолог Марият Мухина, а также звёздный пластический хирург и доктор медицинских наук Игорь Короткий, в беседе с NEWS.ru назвали предположительную стоимость медицинского вмешательства, которое обеспечило матери Баскова столь моложавый вид.

Очень хорошая работа косметолога и, возможно, хирурга. Видно, что работали по методу FullFace: инъекции ботулотоксинами, контурная пластика губ и подбородка филлерами, пилинг кожи, нитевой лифтинг, подтягивающий весь ансамбль мягких тканей, возможно ринопластика, — оценила внешний вид Басковой Марият Мухина.

По её мнению, врачи использовали метод «минус 20 лет», по приблизительным подсчетам, каждый «год молодости» стоит от 5 до 10 тысяч рублей. Можно предположить, что суммарная стоимость «уколов красоты» Елены Басковой превышает 100 тысяч рублей, однако, по мнению Мухиной, тут не обошлось без хирургического вмешательства: косметолог уверена, что матери Николая делали пластические операции. Этого же мнения оказался звёздный пластический хирург Игорь Короткий.

Я могу сказать, что у Елены Басковой можно предположить с большой степенью вероятности пластику верхних и нижних век, фейслифтинг, операцию в области молочных желез, а также абдоминопластику с липосакцией. Благодаря таким операциям женщина превращается из пожилой женщины в женщину бальзаковского возраста в расцвете своей красоты, — заявил Короткий.

По приблизительным подсчётам, суммарная стоимость операций и других процедур по омоложению составляет примерно 1 млн рублей.

Ранее удивительно моложавым внешним видом Елены Басковой поразились многие участники и посетители «Новой волны», в том числе сестра композитора Игоря Крутого.