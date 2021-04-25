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Фигура 50-летней телеведущей в бикини удивила поклонников

02:28, 27 апреля 2021
Фото: noholdenback / instagram

50-летняя телеведущая из Великобритании Аманда Холден показала архивное фото с пляжа в Дубае и удивила поклонников своей фигурой.

На снимке, опубликованном в Instagram, британка лежит на подвесном диване с собранными в пучок волосами. На ней бикини леопардовой расцветки и солнцезащитные очки.

В эти выходные я наслаждалась солнцем в Великобритании. Это побудило меня помечтать о далеких островах, когда ещё было безопасно, — написала Холден под постом.

Стройная телеведущая восхитила поклонников. Они признали. Что для своего возраста Аманда выглядит просто «сногсшибательно».

«У тебя идеальное тело», «Боже, ты такая красотка», «Чертовски потрясающее тело»,  — писали восторженные фанаты.

Ранее NEWS.ru писал, что американский актёр Зак Эфрон стал объектом насмешек в социальных сетях после вероятной пластической операции. Юзеры назвали его «вторым Шреком», «человеческой версией зелёного великана», «сыном вьетнамского пчеловода» и суперзлодеем вселенной Marvel Таносом.

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