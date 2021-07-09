Дочь Долиной показала фото матери до пластических операций

Дочь российской эстрадной певицы Ларисы Долиной Ангелина показала архивное фото матери до пластических операций. На кадре, опубликованном в её Instagram в честь Дня семьи, артистка прячет лицо за внучкой, но морщины на лбу и лишние килограммы скрыть не удалось.

Долина сидит на старой кровати, обклеенной детскими наклейками, в домашней красной футболке и чёрных штанах. Близкие запечатлели певицу без макияжа, в очках. На лбу 65-летней артистки видны возрастные морщины, а на животе — складки. Совсем не такую знают Долину её поклонники.

В своём Instagram звезда публикует фотографии, смотря на которые и не назовёшь её реальный возраст. Пластические операции, которые делала Долина, убрали морщины и подтянули лицо. Среди них — ультразвуковая липосакция, которая разрушает жир, контурная пластика, операция по изменению формы век (блефаропластика), подтяжки и другие. Сама Долина рассказывала, что придерживается интервального голодания, чтобы держать себя в форме.

Ранее сообщалось, что американский актёр Зак Эфрон стал объектом насмешек в социальных сетях после вероятной пластической операции. Юзеры назвали его «вторым Шреком», «человеческой версией зелёного великана», «сыном вьетнамского пчеловода» и суперзлодеем вселенной Marvel Таносом.