Олегу Газманову вырезали жировик на лице

Российский певец Олег Газманов, недавно отпраздновавший свое 70-летие, перенёс операцию по удалению жировика на лице. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

На лбу у меня была шишка, жировик, но мне удалили её. Но в художественном смысле пластических операций у меня нет. Хочу сказать, что мое тело выглядит моложе, чем мое лицо, это точно. Инъекций я не делал, кроме положенных уколов, — подчеркнул Газманов.

Музыкант славится отличной физической формой, ведёт здоровый образ жизни и соблюдает строгое правило: каждый день делать по одному отжиманию за каждый прожитый год. Артист утверждает, что секрет «вечной молодости» заключается в регулярной нагрузке: певец давно увлекается sup-серфингом и даже открыл собственную школу, в которой сам обучает этому виду спорта.

Исполнитель отмечает, что никогда не делал пластических операций или «уколов красоты». Более того, Газманов уже 40 лет делает одну и ту же зарядку, уверяя, что у него всё это время не меняется вес.

Ранее исполнитель заявил о своем намерении завершить музыкальную карьеру. По словам артиста, тур «7:0 в мою пользу», приуроченный к его юбилею, может стать последним.

22 июля, в день 70-летия исполнителя, NEWS.ru рассказал семь увлекательных историй из его жизни.