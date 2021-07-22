Сальто, отжимания, стойка на руках: что умеет Газманов в 70. А вам слабо?

Российский эстрадный певец Олег Газманов, который 22 июля отмечает 70-летие, продолжает удивлять поклонников: несмотря на солидный возраст, он может 70 раз отжаться, несколько минут простоять в «планке», сделать своё фирменное сальто на сцене, грести на сапборде и даже стоять на руках.

Газманов выполняет комплекс сложных упражнений на все группы мышц, многие из которых часто не под силу даже молодым людям. Что умеет делать Олег Газманов в 70 лет — в материале NEWS.ru. Прочтите, посмотрите видео и ответьте себе: а вы так умеете?

Фирменное сальто

Газманов выступает на сцене уже более 50 лет. При этом он по-прежнему выполняет свой коронный номер — сальто — прямо на сцене. Несмотря на боль в спине, Газманов на сцене прыгает и делает колесо. Как говорила жена юбиляра Марина Газманова, певец занимается «беспредельной газмановщиной».

Народный артист России придумал своё знаменитое сальто на сцене с подачи продюсера Александра Толмацкого, отца рэпера Децла. Об этом Толмацкий-старший рассказывал в документальном фильме «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х. Продюсер отметил, что в начале своей карьеры Газманов выступал с группой «Эскадрон». Однажды Толмацкий предложил певцу надеть подаренную ему шинель прямо перед выходом на сцену и сделать сальто во время перформанса.

Я говорю: «Выходи в шинели, потом бросай её на пол и делай сальто». Когда он это сделал, зал аж закричал. — Он спросил: «Ну что ж, теперь так каждый раз?» — «Да, наверное, придётся теперь всю жизнь тебе вот так это делать», — рассказывал Толмацкий.

Отжимания

В свой 67-й день рождения Газманов рассказал в Instagram, что на публику обычно он отжимается столько раз, сколько ему лет. При этом он ставит себе цель — отжаться нужно за одну минуту. В 2018-м певец приходил на шоу «Вечерний Ургант» и даже там по просьбе ведущего продемонстрировал свою спортивную форму. Иван Ургант предложил посоревноваться: Митя Хрусталёв, Иван Ургант, Олег Газманов и два зрителя из зала должны были отжаться столько раз, сколько им лет. Победителем объявлялся тот, кто сделает это быстрее. Учитывая, что Газманов был самым старшим, выиграть соревнование ему было практически невозможно. Однако певец победил, более молодой Ургант сдулся раньше.

Зарядка

Певец неоднократно говорил: для хорошей формы есть программа минимум — это утренняя зарядка. Вот только зарядка у него непростая. В неё входят не только приседания, наклоны и прочие упражнения со школьных уроков физкультуры. Газманов предлагает стоять на руках, отжиматься в быстром темпе, усиленно качать пресс и по несколько минут стоять в «планке».

В 2013 году Газманов вёл на своём YouTube-канале рубрику «Секреты здоровья Газманова», где он также публиковал видео с упражнениями.

SUP-борд и горные лыжи

Газманов не только делает зарядку и занимается дома, но и занимается сразу несколькими видами спорта, среди которых гребля на сапборде и катание на горных лыжах. В его Instagram множество видео, где он гребёт — то на море, то на подмосковном озере — практически в любую погоду.

Зимой, когда греблей заняться можно только на югах, Газманов катается на горных лыжах. Причём горы он покоряет достойные.

Несмотря на активную физическую активность, певец неоднократно рассказывал, что испытывает боли в спине и плече.

У меня, например, с плечом сейчас проблемы. Мне подкатили SUP-борд на отдыхе в Крыму, встречный ветер и волна, а я развалился на пляже, не размялся, подскочил на этот SUP-борд и поперёк волны. И я перегрузил (плечо. — NEWS.ru), — рассказывал он в этом году.

Два дня, по словам музыканта, плечо не беспокоило, а на третий — заболело. И через месяц он не мог даже поднять руку. Газманову сделали МРТ, и оказалось, что у артиста проблемы со связками. Певец добавил: восстанавливаться ему помогает акустико-волновая терапия.