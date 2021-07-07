Олег Газманов заявил о готовности завершить музыкальную карьеру

Народный артист России Олег Газманов заявил, что готов завершить музыкальную карьеру. Сейчас он в туре, и по его словам, он может стать последним, передаёт ТАСС.

В настоящий момент Газманов гастролирует с программой «7:0 в мою пользу», приуроченной к 70-летию. Юбилей артист отметит 22 июля. Певец не исключает, что после тура может объявить о конце карьеры.

При этом Газманов подчеркнул , что если и сделает соответствующее заявление, то точно не для того, чтобы привлечь публику на последние концерты. По его словам, с количеством поклонников у него и так всё в порядке.

Олег Газманов давно стал изюминкой любого концерта. На его песнях выросла современная молодёжь и их родители. Самыми популярными его песнями считаются «Мои ясные дни», «Морячка», «Офицеры», «Есаул» и другие. Артист был дважды женат, воспитывает троих детей. Второй супруге, с которой Газманов живёт и сегодня, он посвятил песни «Моя любовь» и «Единственная моя».

Ранее сообщалось, что менеджер американской певицы Бритни Спирс Ларри Рудольф уволился и заявил, что исполнительница планирует завершить карьеру. Он работал с ней с 90-х.