Семь невероятных историй из жизни 70-летнего Олега Газманова

Олег Газманов родился в небольшом городке Гусеве, что расположен в Калининградской области. Отец Михаил Семёнович рано ушёл на войну и сражался в составе 3-го Белорусского фронта, был награждён медалью за победу над Германией и орденом Красной Звезды. Мать Зинаида Абрамовна была санитаркой в военном госпитале, а после — медсестрой.

Нашёл мину и чудом остался жив

Детство Олега Газманова было ярким, насыщенным и порой невероятно опасным. Родители певца много работали, предоставляя маленького Олега самому себе. Юные годы, которые певец вспоминает с ностальгией и теплотой, он провёл в самостоятельном плавании с оружием в руках: ещё не утихли воспоминания о страшной войне, отголоски которой так привлекали и завораживали мальчика.

Калининград и его окрестности всё ещё кишели оставленным после войны оружием, которое Олег, нимало не пугаясь, приносил в дом: венцом его коллекции был настоящий боевой пулемёт, который мальчик часто ставил к окну, чтобы пострелять в воображаемых врагов. Впрочем, одна из подобных находок чуть не стоила Газманову жизни.

Как-то раз, гуляя по окрестностям родного города, маленький Олег наткнулся на противотанковую мину. Он захотел забрать её к себе домой, в коллекцию, но находка оказалась слишком тяжёлой, поэтому мальчик решил разобрать её на месте. К счастью, рядом проходили военные, которым всё-таки удалось силой оттащить сорванца от смертельно опасного оружия.

Старый форт в Калининграде Alexander Chernykh/Russian Look

Раздробил себе ногу

В подростковые годы тяга Газманова к коллекционированию оружия пропала, но мятежный настрой сохранился. Именно в период обучения в школе у юного исполнителя появилась любовь к спорту и активному образу жизни. Несмотря на врождённый порок сердца и запреты матери, Олег в шестом классе решил заниматься гимнастикой.

В детстве богатырским здоровьем я не отличался: в сердце были шумы, меня частенько возили в санаторий. Но однажды я сам принял судьбоносное решение: отправился в гимнастический зал, хотя с моим здоровьем делать это было категорически нельзя, — вспоминал певец.

Мама запирала Олега в комнате, но его это не останавливало: он спускался по водосточным трубам и всё равно бежал на тренировку. Несмотря на то что юный музыкант начал заниматься гимнастикой только в шестом классе, он быстро делал успехи: сходу подтянулся десяток раз, садился на шпагаты, мог встать на мостик.

Всего через год будущий артист стал лучшим в своей группе, а в 16 лет он первым в СССР начал исполнять двойное сальто в вольных упражнениях по гимнастике. Семья певца уже начала задумываться о спортивной карьере, но в девятом классе Газманов случайно раздробил себе ногу, и о профессиональном спорте пришлось забыть.

Нарушал армейский устав, чтобы следовать моде

Всё детство и отрочество Олег мечтал о том, чтобы ходить в море, поэтому после окончания средней школы будущий исполнитель поступил в инженерно-морское училище. В 1973 году он получил диплом и отправился служить в Ригу на долгих три года. Как отмечает сам певец, поначалу в армии было непросто: его задевали из-за маленького роста и веснушек.

Со временем Газманов понял, что ко всему стоит относиться с юмором, и влился в коллектив. За время службы с ним происходило немало забавных историй. Музыкант рассказывал, как он с товарищами наперекор начальству делал модные в то время брюки клёш.

oleggazmanov/instagram.com

Чтобы следовать всем веяниям моды 1970-х годов, Газманов с сослуживцами вырезал клинья и вставлял их в брюки, потом зашивал и разглаживал. За такую самодеятельность он часто получал наряды в наказание. Поэтому моряки придумали новый, куда более креативный способ: они натягивали обычные брюки на макеты торпед и оставляли их на ночь — штаны вытягивались, и получались брюки клёш.

Однако служба оставила свой след в жизни Газманова не только забавными историями: именно в армии он впервые действительно полюбил гитару. Вернувшись домой, Олег поступил в аспирантуру, занимался научной деятельностью и даже читал лекции курсантам. Но осознав, что счастливым его делает не учёба, а музыка, забрал документы и поступил в Калининградское музыкальное училище по классу гитары, которое окончил в 1981 году.

Сорвал голос и не смог спеть «Люси»

Через два года музыкант с семьёй переехал в Москву. Уже тогда у него был блокнот с собственными стихами и музыкой, но в первое время музыкальная карьера Газманова не складывалась: страна услышала о нём только в 1988 году, когда он выпустил свой первый хит «Люси», с которым связана одна интересная история.

Песню «Люси» он изначально посвятил не собаке, а девушке. Только исполнить он её не мог — сорвал голос. Поэтому решил сделать ставку на сына: переписал текст и записал песню в исполнении пятилетнего Родиона.

Песня быстро стала популярной и заиграла из каждого магнитофона, вытесняя не только отечественные шлягеры, но и зарубежные хиты. На «Люси» сняли клип, его очень высоко оценила Алла Пугачёва и даже поставила в эфире программы «Утренняя почта», сделав маленького Родиона, а вместе с ним и его отца, в одночасье популярными.

Будущую жену полюбил... со спины

В 1989 году Газманов собирает свою собственную группу «Эскадрон» и, завоевав признание в России, отправляется в турне по Америке и Европе. Через восемь лет музыкант встречает Марину Муравьёву — свою будущую жену. Как рассказал сам исполнитель, он влюбился в девушку, даже не увидев её лица.

Марину невозможно было не заметить. Уже со спины я в неё влюбился, — рассказывал певец.

Олег встретил будущую невесту во время концерта в Воронеже. Из-за большого количества фанатов исполнителю было сложно протиснуться сквозь толпу, поэтому он попросил барабанщика группы подойти к Марине, чтобы познакомиться от его имени. Девушка сочла подобное сватовство неуместным, но всё же пообещала прийти. Музыкант пригласил её на свой концерт, и с тех пор они не расставались.

«Отомстил» невесте на свадьбе

В 2003 году артист сыграл свадьбу с Мариной Муравьёвой. Из-за беременности фигура девушки сильно изменилась, так что Валентину Юдашкину даже пришлось перешивать платье. Кстати, на их свадьбе произошёл забавный случай, связанный с обручальными кольцами и местью оскорблённого жениха.

Молодожёны заказали обручальные кольца от Tiffany, но оказалось, что кольцо Марины слишком велико, поэтому на просьбу Газманова показать украшение она ответила крайне своеобразно: сняла кольцо с безымянного пальца и, надев на средний, показала его жениху. Олег воспринял этот жест как неприличный и решил отомстить.

Марина и Олег Газмановы oleggazmanov/instagram.com

Свою «месть» он свершил уже в ЗАГСе: когда регистратор спросила у невесты, согласна ли она выйти за Газманова замуж, Марина, не колеблясь, ответила согласием. А вот певец держал мхатовскую паузу «до такого момента, когда понял, что ещё секунду — и я получу по морде».

Чуть не загубил Ревву во время морской прогулки

Сегодня Олег Газманов живёт спокойной и полной жизнью: общается с детьми, занимается спортом и иногда выступает. Несмотря на то что музыкант уже 10 лет как «на пенсии», о возможном завершении карьеры он заявил совсем недавно.

Сейчас певец гастролирует с программой «7:0 в мою пользу», приуроченной к его 70-летнему юбилею. Газманов активно пользуется социальными сетями и не боится пробовать что-то новое. В одной из последних публикаций в своём Instagram он объявил об открытии своей школы по сапсёрфингу, которым он увлекается достаточно давно. Сам исполнитель не раз говорил о своей любви к морским прогулкам, во время одной из которых чуть не погиб Александр Ревва.

Во время фестиваля «Новая волна» в Сочи чета Газмановых вместе с семьей Александра Реввы отправилась на пляж, чтобы посмотреть на дельфинов. Олег и Марина встали на доски и отправились в море, Александр с супругой вскоре к ним присоединились. Они и не заметили, как начался небольшой шторм: волны были терпимыми, но добраться до берега было крайне проблематично. В итоге Александр Ревва потерял равновесие и упал с доски, которую незамедлительно унесло волной. К счастью, все обошлось: артисту удалось добраться до своего сапборда и приплыть к берегу.