СМИ выяснили, куда пропал Валерий Леонтьев

Певец Валерий Леонтьев пропал с глаз публики из-за проблем со здоровьем. Издание KP.RU выяснило, что 72-летний артист восстанавливается после двух серьёзных операций.

Как стало известно, в марте Леонтьеву делали операцию на глазах, а зимой — на ногах.

Больные колени его беспокоят с начала «нулевых». Тогда во время концерта, исполняя сложные танцевальные па, он повредил мениск на одной ноге, а вскоре и на второй. Видимо, старые травмы дали о себе знать, — рассказали знакомые исполнителя.

Кроме того, проблемы с глазами у певца также наблюдаются уже давно. По некоторым данным, из-за неудачной пластической операции ему трудно было спать с закрытыми глазами и тем самым восстанавливать силы после концертов.

По словам промоутера певца Сергея Лаврова, Леонтьев в райдере всегда требовал заклеивать окна в его номере и в гримёрке чёрными мусорными пакетами, чтобы в помещение не проникал дневной свет.

Ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев большую часть времени проводит в Майами, где у него собственный дом. Артист женат, они с супругой Людмилой Исакович прожили вместе 50 лет. Свою жизнь певец посвятил сцене, детей у супругов нет. Сам артист не спешит делиться подробностями частной жизни не только с публикой, но и с друзьями.