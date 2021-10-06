Сербом по логике: «Локомотив» опять уволил тренера со скандалом

Один из лидеров РПЛ — московский «Локомотив» — лишился главного тренера. Сербский специалист Марко Николич покинул команду, которая идёт на четвёртом месте в чемпионате. Рассказываем подробнее об увольнении, пытаемся разобраться в его причинах и вспоминаем заслуги тренера.

Путь на выход

То, о чём говорили последние несколько дней, официально произошло во вторник, 5 октября. Московский клуб выступил с заявлением о расторжении контракта с Николичем «по обоюдному согласию сторон». Вместе с сербом клуб предсказуемо покинули его помощники и по совместительству соотечественники Радойе Смилянич и Горан Басарич. Сербская страница в истории «Локомотива» пока перевёрнута. Временно исполняющим обязанности главного тренера «железнодорожников» назначен легендарный Дмитрий Лоськов.

Деян Йоксимович, агент Николича, рассказал, что формулировка по «обоюдному согласию» не совсем соответствует действительности. Его подопечный хотел продолжать работать с командой, но руководство было категорически против.

Пауза же между первыми инсайдами об уходе Николича и официальным объявлением, скорее всего, связана лишь с переговорами по размеру неустойки. В итоге в СМИ сходятся на сумме в три миллиона евро — именно столько и было прописано в контракте тренера, истекающем в мае 2024-го. «Локомотив» же хотел выбить скидку, но, похоже, в этом не преуспел.

Томас против

Томас Цорн Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уход Николича трудно объяснить спортивным результатом. «Локомотив» после десяти туров РПЛ находится на четвёртом месте с внушительным, но не критичным шестиочковым отставанием от лидирующего «Зенита». До находящегося на втором, лигочемпионском месте «Динамо» всего два очка.

Да, в последних матчах «Локомотив» выдал неудачную серию. Команда почти месяц не побеждала во всех турнирах, но при этом проиграла лишь два матча. Если к выездному поражению в Лиге Европы от «Лацио» (0:2) вопросов не очень много, то домашнее фиаско с худшей на тот момент командой РПЛ «Ростовом» вызывает много вопросов. Именно после этой игры Николичу был официально подписан «смертный приговор».

Сложилось ощущение, что руководители москвичей терпеливо ждали хоть какого-то формального повода распрощаться с сербом, и это ощущение подтверждают несколько журналистов, знакомых с ситуацией.

По информации «Чемпионат.com», Николич был «приговорён» ещё в июле, когда в клуб на руководящие должности в сфере спортивного управления были назначены Ральф Рагник и Томас Цорн. Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» и экс-генеральный директор «Спартака» изначально были против серба и хотели избавиться от него ещё в межсезонье, однако тогда пролонгировать контракт с Николичем пришлось из-за указки сверху. Что произошло с высокопоставленными заступниками серба за несколько месяцев — неизвестно. Возможно, их расстроила невыразительная игра москвичей.

Сообщалось, что некоторые летние трансферы «Локомотива» не были согласованы с Николичем, а сам серб достаточно давно понял, что его отставка — лишь дело времени.

Сейчас в шорт-листе Цорна и Рагника два специалиста, причём у обоих, как нетрудно догадаться, немецкий паспорт. Это хорошо известный в России бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско и наставник «Нюрнберга» Томас Клаус. У и. о. Лоськова, несмотря на бешеную популярность среди фанатов, шансы задержаться на посту главного тренера практически равны нулю.

Борьба в Европе и Кубок

Марко Николич Сергей Булкин/NEWS.ru

Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года после не менее странного увольнения Юрия Сёмина. Тогда команда за несколько туров до конца шла на втором месте, и уход тренера был никак не связан со спортом. Сказать, что появление серба взбесило фанатов «железнодорожников», — не сказать ничего. Болельщики негодовали в соцсетях и на трибунах, вывешивали баннеры и в знак протеста покидали стадион во время домашних матчей.

Оказавшийся под жесточайшим прессингом серб демонстрировал удивительное спокойствие: он с улыбкой реагировал на поведение фанатов и называл Сёмина легендой, но главное — начал давать результат.

Для начала Николич удержал второе место с «Локомотивом» и завоевал путёвку в Лигу чемпионов. Там москвичи попали в сложнейшую группу с «Атлетико», «Баварией» и «РБ Зальцбургом», где хоть и заняли последнее место, но выглядели не безнадёжно. Особенно запомнились две ничьих с испанцами и домашний матч с немцами, в котором москвичи превзошли именитого соперника по игре, но уступили в счёте (1:2).

В конце сезона «Локомотив» проиграл «Спартаку» битву за место в новой Лиге чемпионов и занял третье место, однако отличным бонусом стала победа в Кубке России. В нынешний сезон болельщики «красно-зелёных» смотрели с оптимизмом, а теперь вновь недоумевают от тренерской отставки, как и полтора года назад.