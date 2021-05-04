«Спартак» потроллил «Локомотив» фотографией из «Звёздных войн»

— Ð¤Ð Â«Ð¡Ð¿Ð°ÑÑÐ°Ðº-ÐÐ¾ÑÐºÐ²Ð°Â» (@fcsm_official) May 4, 2021
По окончании 28-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит», победивший «железнодорожников» с разгромным счётом 6:1, досрочно стал чемпионом России. «Спартак», в свою очередь, в гостях обыграл тульский «Арсенал» (2:1) и поднялся на вторую строчку в чемпионате.
Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба на своей странице в Instagram поздравил главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с 50-летием, назвав его «пупсиком».