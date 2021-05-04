«Спартак» потроллил «Локомотив» фотографией из «Звёздных войн»

https://static.news.ru/photo/baa5fe6a-ace7-11eb-8305-96000091f725_660.jpg Фото: FC Spartak Moscow/twitter.com

Пресс-служба футбольного клуба «Спартак» на своей официальной странице в Twitter опубликовала картинку, посвящённую борьбе со столичным «Локомотивом» за место в Лиге чемпионов.

В основу карточки легла идея фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». На изображении джедаев нанесены эмблемы «Спартака» и «Локомотива», которые борются за место в Лиге чемпионов.

4 мая — всемирный день «Звёздных войн». Да пребудет с нами сила в двух матчах сезона оставшихся! — написано в сообщении.

По окончании 28-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит», победивший «железнодорожников» с разгромным счётом 6:1, досрочно стал чемпионом России. «Спартак», в свою очередь, в гостях обыграл тульский «Арсенал» (2:1) и поднялся на вторую строчку в чемпионате.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба на своей странице в Instagram поздравил главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с 50-летием, назвав его «пупсиком».